Станет ли золото для казахстанцев активом-убежищем?

За 20 дней уже можно говорить о спросе на этот актив. Более того, по словам председателя Национального Банка Данияра Акишева, рассматривается возможность продажи слитков через обменники. Центр деловой информации Kapital.kz обратился к аналитикам Нацбанка с просьбой рассказать подробнее о рынке золота в Казахстане.

Часть 1. Твой номер «79»

Золото — элемент 11 группы шестого периода таблицы Менделеева с атомным номером «79» — благородный металл желтого цвета, издревле привлекал внимание людей со времен его нахождения в самородном состоянии. Привлекал он своими тяжестью, ковкостью, свойством сохранять свой вид в естественной среде, и, конечно же, своим блеском и чистотой, что и по сей день считается признаком состоятельности, благополучия и богатства.

Если вы можете представить себе деревянный ящик объемом примерно 14 кубических метров, представьте что в него можно уместить все золото, купленное Национальным Банком. И необходимо всего лишь немногим более 1000 градусов по Цельсию чтобы переплавить его в ювелирные изделия, которые не предоставят дискомфорта, так как золото является отличным проводником тепла и быстро достигает температуры тела человека, из-за чего данный металл высоко ценится ювелирами, ведь неспроста около половины добытого золота в мире используется в ювелирном промысле.

На протяжении долгого времени золото играло главную роль в мировой финансовой системе и денежных отношениях между странами. Начиналось все от золотого стандарта, когда эмиссионные деньги должны были обеспечиваться определенным количеством золота, заканчивая Бреттон-Вудским соглашением, которое постиг кризис, связанный, в первую очередь, с невозможностью золотых запасов США обеспечивать обмен заграничных долларов на золото. В то время цена золота была зафиксирована на уровне 35 долларов США за тройскую унцию.

Мировой рынок золота

В наши дни одной из основ финансовой стабильности государств являются резервы страны, которые, в основном, сосредоточены в центральных банках, и неотъемлемую часть которых составляет золото.

В мире сосредоточено порядка 33 426 тонн золота, из которых 10 786 тонн находится в странах Еврозоны, включая золото Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Мировыми лидерами среди стран по запасам золота являются США (8 134 тонны), Германия (3 377 тонны), Италия (2 452 тонны), Франция (2 436 тонны), Китай (1 843 тонны) и Россия (1 687 тонн) по данным Всемирного совета по золоту. У Международного валютного фонда (МВФ) сосредоточено порядка 2 814 тонн золота.

Рассматривая золото как актив, можно сказать, что в 2016 году золото являлось привлекательным активом как с точки зрения доходности, так и составляющей инвестиционных портфелей, несмотря на сильное снижение цены после избрания Дональда Трампа 45-ым президентом США и укрепление доллара США. Основными мотивами роста цены на золото в 2016 году являлись результаты референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе, где золото сработало как актив-убежище, и приток средств в биржевые фонды, где активы обеспеченны физическим золотом (порядка 12% спроса в 2016 году).

В целом, влияние на цену золота оказывает множество фундаментальных факторов, таких как монетарная политика передовых стран, экономические данные мировых экономик, инфляционные ожидания, уровень обменных курсов валют (в особенности доллара США), рынок биржевых фондов золота (Gold ETF), политическая и геополитическая ситуация в мире, и конечно же спрос и предложение золота.

В прошлом году объем золотодобычи вырос на 4 тонны (0,4%), тогда как производство ювелирных изделий составило 1 892 тонн, что является самым низким показателем за последние 7 лет.

С начала текущего года золото продолжает расти в цене, что связано с повышенными геополитическими рисками, в том числе политикой новой администрации США, выборами в ряде европейских государств, военными конфликтами в Сирии и агрессивной политикой главы КНДР по ядерным испытаниям. Неопределенность на финансовых рынках вынуждают инвесторов фокусировать внимание на высоконадежных и ликвидных классах активов (safe heaven assets), чем и объясняется рост цены на золото в такие периоды.

Несмотря на падение спроса (согласно данным GFMS Thomson Reuters), предложение золота в мире в 2016 году выросло, в основном за счет увеличения золотодобычи, которая составила 3222 тонны к концу года (в среднем c 2007 года — 2886 тонн в год). Мировой лидер по золотодобыче — Китай — показал скромный годовой прирост 3,4 тонны (0,8%). Также, в 2016 году увеличился оборот по переработке золотосодержащего лома до 1268 тонн, который увеличился на 8% по сравнению с 2015 годом в основном из-за роста цен на золото и 50-процентным увеличением спроса на вторичный металл в Индии.

Спрос на физическое золото падает уже на протяжении нескольких лет и в 2016 году уменьшился более чем на 18% (798 тонн) в основном из-за снижения производства ювелирных изделий. Падение спроса, в первую очередь, обусловлено введением акциза на производство ювелирных изделий в Индии (38% падение спроса). В Китае объемы ювелирного производства в 2016 году снизились на 17% по причине высоких цен на желтый металл, слабых показателей потребительских ожиданий и переходом на ювелирные изделия меньшей пробы. Инфографика, представленная выше, не включает спрос на биржевые фонды и запасы товарных бирж, которые показали большой рост связанный с массовым возвращением инвесторов в виду геополитической неопределённости, и составили 524 и 86 тонн соответственно.

Казахстан на рынке золота

По состоянию на июнь 2017 года Казахстан занимает 21 место в мире (с учетом ЕЦБ и МВФ) по запасам золота согласно информации Всемирного совета по золоту. По предварительным данным Национального Банка по состоянию на конец мая 2017 года объем портфеля золота составил порядка 275 тонн. Портфель золота золотовалютных активов Национального Банка состоит из внутреннего (63%) и внешнего (37%) золота. Внутреннее золото является аллокированным, то есть хранится в физическом виде в Казахстане. Внешнее золото, в свою очередь, состоит из аллокированного, размещенного в физическом виде за рубежом (72%), и неаллокированного в виде золотых депозитов (28%), которые размещаются по наилучшим процентным ставкам в банках-контрпартнерах с минимальным кредитным риском.

На конец мая 2017 года доля золота в составе золотовалютных активов Национального Банка составляет порядка 37%, что ставит Казахстан на 14 место среди стран в мире по этому показателю. Лидерами по данному показателю являются Таджикистан (80% — 13 тонн), США (75% — 8 134 тонны), Германия (70% — 3 377 тонн), Италия (68% — 2 452 тонны) и Нидерланды (66% — 612 тонн).

В природе самородок золота весом 1 тройскую унцию (31,1 грамма) встречается реже, чем бриллиант весом 5 карат. В Казахстане золото добывается как попутно, в виде компонента полиметаллического сырья, так и на золоторудных месторождениях. Порой различным предприятиям требуется обработать 1 тонну руды для получения даже 3 грамм золото. Освоение запасов, разработка месторождений, переработка руд и прочее требует времени, сил, и терпения, на дне которого осядет золото, золото, которое в приоритетном порядке будет предложено Национальному Банку.

Часть 2. Приоритетное право

В Казахстане оперируют следующие субъекты производства драгоценных металлов: ТОО «Казцинк», ТОО «Kazakhmys Smelting» и ТОО «Тау-Кен Алтын».

Среди них только ТОО «Казцинк» является единственным производителем, аккредитованным Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) и имеющим право производить золотые слитки стандарта «Лондонская качественная поставка» (масса слитка 350 — 430 тройский унций, чистота слитка не менее 995 частей чистого золота на тысячу долей общей массы, слиток должен иметь определенные заданные параметры высоты, длины и ширины с углом откоса 5−25 градусов, штамп производителя, серийный номер и прочее). Данные тип слитков является самым востребованным в мире, так как большинство центральных банков хранят в своих резервах слитки такого типа.

В виду наличия нескольких оперирующих отечественных аффинажных заводов и различных методов аффинажа, осуществляется переработка всех типов золотосодержащего сырья на территории Казахстана (сплав Доре, шлиховое, катодное золото, лом драгоценных металлов и прочее).

В Казахстане с 2011 года Национальным Банком реализовывается приоритетное право государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах. Данная программа предполагает, что все субъекты производства драгоценных металлов и лица, ставшие собственниками аффинированного золота в результате переработки (далее — производители), предлагают его Национальному Банку, который в свою очередь утверждает объем покупок на предстоящее полугодие, основываясь на графиках прогноза производства и продажи аффинированного золота производителей. Также, приоритетное право дает производителем возможность поставки аффинированного золота Национальному Банку путем предварительной оплаты будущих поставок.

С момент запуска приоритетного права Национальному Банк купил порядка 157 тонн аффинированного золота у отечественных производителей.

Приоритетное право позволяет накапливать золото как актив внутри страны, тогда как ранее большая часть золота вывозилась за пределы республики. Участие Национального Банка на рынке золота является положительным факторов для отечественных производителей по причине непрерывности производства и поставки золота.

Часть 3. Мерные слитки

31 мая текущего года Национальный Банк объявил о запуске программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения. Данная программа направлена на популяризацию инвестиционных инструментов, наряду с имеющимися золотыми и серебряными монетами, как в целях сохранения накоплений граждан, так и в целях дедолларизации экономики.

Программа предоставляет гражданам возможность не только покупать мерные слитки аффинированного золота весом 10, 20, 50 и 100 грамм, изготовленные из отечественного золота высшей пробы на мощностях РГП «Казахстанский Монетный Двор НБРК», но и возможность обратного выкупа банками второго уровня с выплатой денег клиенту в этот же день.

Мерные слитки обладают рядом защитных элементов, такие как микротекст, рельефный гурт и гладкая поверхность слитка, и выпускаются в специальной защитной упаковке.

Операции с мерными слитками на территории Республики Казахстан освобождены от налога на добавленную стоимость, что даст еще больший импульс обороту слитков аффинированного золота, наряду с имеющимися золотыми и серебряными инвестиционными монетами.