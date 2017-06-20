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19:01 (мск), источник: УНИАН

Чиновники «Укрзализныци» нанесли государству ущерб на $10 миллионов — СБУ

Генеральная прокуратура Украины при оперативном сопровождении СБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО «Укрзализныця».

Источник: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, они безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их. Тем самым государству нанесен ущерб на сумму более 10 млн долларов», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд обысков по месту работы и жительства причастных к противоправной деятельности лиц.

«Полученные в ходе следственных действий данные свидетельствуют о влиянии со стороны так называемых “смотрящих” на принятие решений руководством ПАО “Украинская железная дорога”. Такие действия приводили к нанесению вреда интересам государства и получению сверхприбылей российскими финансово-промышленными группами», — отметили в СБУ.

По данным ведомства, также установлено проведение отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени ПАО «Украинская железная дорога» на территории Российской Федерации. Продолжаются следственные действия.

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