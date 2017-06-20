Реновации готовят пути отходов

Представители «Гринписа России», Всемирного фонда дикой природы (WWF) и других экологических организаций обратились к спикеру СФ Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект о реновации жилищного фонда. В своем письме экологии говорят, что документ несет «серьезную угрозу окружающей среде и здоровью миллионов жителей» столичного региона.

«В силу региональных физико-географических и климатических особенностей в Москве и ее окрестностях затруднен воздухообмен, что обусловливает сравнительно высокие требования к нормативам по обеспеченности жителей зелеными насаждениями», — сообщают экологи, уточнив, что в рамках реализации программы реновации Москва потеряет 2,7 тыс. га зеленых насаждений. Ранее координатор исследовательских проектов «Гринписа России» Василий Яблоков рассказал «Ъ», что это в 3,6 раза больше, чем всего вырублено деревьев за последние 15 лет. Экологи считают, что некоторые районы после реновации могут лишиться более 50% древесной растительности.

Напомним, столичные власти анонсировали масштабную программу сноса пятиэтажек в феврале 2017 года, инициативу Сергея Собянина поддержал президент РФ Владимир Путин. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 15 июня парламент принял закон о реновации в Москве в третьем чтении. Против проголосовали только два депутата от КПРФ. Совет федерации планирует одобрить закон 28 июня. Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня.

Вопрос утилизации строительного мусора, который образуется в результате сноса домов, также беспокоит активистов — по их мнению, миллионы тонн таких отходов будут «хаотично складироваться в разных уголках Подмосковья, попадут на водосборные территории реки Москвы, лишая жителей нормальных условий жизни или мест отдыха».