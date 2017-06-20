Реновации готовят пути отходов

Представители «Гринписа России», Всемирного фонда дикой природы (WWF) и других экологических организаций обратились к спикеру СФ Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект о реновации жилищного фонда. В своем письме экологии говорят, что документ несет «серьезную угрозу окружающей среде и здоровью миллионов жителей» столичного региона.
«В силу региональных физико-географических и климатических особенностей в Москве и ее окрестностях затруднен воздухообмен, что обусловливает сравнительно высокие требования к нормативам по обеспеченности жителей зелеными насаждениями», — сообщают экологи, уточнив, что в рамках реализации программы реновации Москва потеряет 2,7 тыс. га зеленых насаждений. Ранее координатор исследовательских проектов «Гринписа России» Василий Яблоков рассказал «Ъ», что это в 3,6 раза больше, чем всего вырублено деревьев за последние 15 лет. Экологи считают, что некоторые районы после реновации могут лишиться более 50% древесной растительности.
Напомним, столичные власти анонсировали масштабную программу сноса пятиэтажек в феврале 2017 года, инициативу Сергея Собянина поддержал президент РФ Владимир Путин. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 15 июня парламент принял закон о реновации в Москве в третьем чтении. Против проголосовали только два депутата от КПРФ. Совет федерации планирует одобрить закон 28 июня. Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня.
Вопрос утилизации строительного мусора, который образуется в результате сноса домов, также беспокоит активистов — по их мнению, миллионы тонн таких отходов будут «хаотично складироваться в разных уголках Подмосковья, попадут на водосборные территории реки Москвы, лишая жителей нормальных условий жизни или мест отдыха».
Власти Москвы между тем говорят о возможности корректировки экологической стратегии столицы до 2030 года с учетом программы реновации жилищного фонда.
В нее предлагается внести возможность максимально возможной переработки и вторичного использования строительных отходов при сносе старых жилых домов. По словам главы столичного департамента природопользования Антона Кульбачевского, технология «умного сноса» уже применяется при сносе домов в городе. «Она подразумевает следующее: по максимуму все отходы из дома выбираются, еще до сноса туда заходят специальные бригады, которые отделяют окна, вынимают двери — все, что можно вытащить. После этого уже идет непосредственно сам снос — вначале остаются крупные части, после этого железобетонные конструкции дробятся до щебня, выделяется арматура, которая тоже идет на переработку, — пояснил господин Кульбачевский.— Щебень потом может применяться в различных сферах, например, в строительстве и дорожном строительстве».
Экспертное сообщество также предлагает дополнить экологическую стратегию статьей о применении пыле- и шумоподавляющих технологий и максимальном сохранении зеленых насаждений. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что «после застройки количество зеленых насаждений не уменьшится, а скорее всего увеличится». «Во-первых, потому что сама площадь застройки не будет больше, чем сегодняшняя, — пообещал он.— Во-вторых, мы будем применять более качественные стандарты благоустройства». Также, по словам господина Собянина, площадь зеленых территорий при благоустройстве новых кварталов может быть расширена за счет включения в них дополнительных участков.
Ольга Никитина