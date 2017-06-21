Воронежские авиастроители построят два «президентских» Ил-96−300

Стоимость одного из лайнеров составит, согласно договору, 7 млрд 104 тыс. 603 рубля, второго — 7 млрд 106 млн 526 тыс. 400 рублей. Дата совершения сделки — 31 мая.

В документах не уточняется, каким образом будут использоваться данные самолеты. Однако известно, что Ил-96−300 ПУ (М1) эксплуатируется только специальным летным отрядом «Россия».

ВАСО является единственным в стране производителем дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов Ил-96−300. Лайнер соответствует международным экологическим требованиям ИКАО, может эксплуатироваться во всех регионах земного шара. Первый рейс Ил-96−300 состоялся 14 июля 1993 года. Ил-96−300 ПУ имеет в сравнении с базовой версией увеличенную дальность полета. Также самолет оснащен специальным оборудованием, позволяющим вести управление в случае ядерной войны. Четырёхдвигательный широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96−300ПУ является основным президентским самолетом с 1996 года. В 2003 году еще один такой самолет был построен для Владимира Путина, в 2012 году ВАСО передал летному отряду «Россия» третий лайнер, в 2014-м — четвертый.

Добавим, что ВАСО также займется выпуском модернизированного пассажирского лайнера Ил-96−400М — первый самолет должен встать на крыло в 2019 году. Новый самолет сможет перевозить одновременно до 390 пассажиров, причем пассажирам обещают высокий уровень комфортности — доступ к интернету, телевидению, спутниковой связи. На самолете будет установлен современный пилотажно-навигационный комплекс, с которым Ил-96−400М отвечает всем требованиям ИКАО к самолетам подобной размерности.

Параллельно воронежские авиастроители занимаются сборкой первого опытного образца легкого транспортного самолета Ил-112 В. Его сборку планируется завершить в этом году (изначально назывался конец июня этого года, но позже сроки сдвинули). Уже заявлено, что силовые ведомства РФ нуждаются в сотне таких самолетов.