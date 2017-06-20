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20:09 (мск), источник: Sputnik.by

Су-30СМ: как выглядит и летает истребитель, который закупит Беларусь

Беларусь купит 12 российских истребителей Су-30СМ. Смотрите на видео, как выглядит самолет как снаружи, так и изнутри, а также как летает боевое воздушное судно.

Источник: Sputnik.by

По информации Минобороны Беларуси, ВВС республики получат 12 модернизированных «Сушек», причем самолеты будут поступать из РФ в несколько этапов.

Су-30СМ относится к поколению истребителей 4++ и предназначен для обеспечения господства в воздухе и блокирования аэродромов противника. Также он может быть использован для переобучения пилотов на современное поколение истребителей. Самолет разработан в КБ «Сухого» и производится корпорацией «Иркут», предком боевой машины является Су-27.

Впервые модернизированная «Сушка» поднялась в воздух в 2012 году. Тактико-технические характеристики истребителя держатся в секрете, так как он состоит на вооружении в российских ВВС.

Ранее Беларусь уже заявляла о желании закупить в России как учебно-боевые самолеты ЯК-130, а также современные истребители.

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