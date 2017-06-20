Су-30СМ: как выглядит и летает истребитель, который закупит Беларусь
Беларусь купит 12 российских истребителей Су-30СМ. Смотрите на видео, как выглядит самолет как снаружи, так и изнутри, а также как летает боевое воздушное судно.
Беларусь купит 12 российских истребителей Су-30СМ. Смотрите на видео, как выглядит самолет как снаружи, так и изнутри, а также как летает боевое воздушное судно.
По информации Минобороны Беларуси, ВВС республики получат 12 модернизированных «Сушек», причем самолеты будут поступать из РФ в несколько этапов.
Су-30СМ относится к поколению истребителей 4++ и предназначен для обеспечения господства в воздухе и блокирования аэродромов противника. Также он может быть использован для переобучения пилотов на современное поколение истребителей. Самолет разработан в КБ «Сухого» и производится корпорацией «Иркут», предком боевой машины является Су-27.
Впервые модернизированная «Сушка» поднялась в воздух в 2012 году.
Ранее Беларусь уже заявляла о желании закупить в России как