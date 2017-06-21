Волгоградские антимонопольщики не позволили газовикам увеличить тарифы для потребителей

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» проиграло судебный иск к УФАС РФ по Волгоградской области. Газовики посчитали незаконным факт не рассмотрения антимонопольщиками заявления ООО «Газпром газораспределение Волгоград» об установлении нового тарифа на транспортировку газа для простых потребителей. Однако антимонопольщики не собирались рассматривать данное заявление газовиков, которые действовали не в интересах потребителей.

Арбитражный суд Волгоградской области поддержал антимонопольный орган в данном споре, признав действия ФАС России законными и обоснованными, отказав тем самым в удовлетворении заявленных требований ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

Руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников отметил особую значимость этого дела для всех потребителей газа. В рассмотрении дела участвовали не только представители Волгоградского УФАС, но и сотрудники центрального аппарата ФАС России. В итоге антимонопольщикам удалось убедить суд в необоснованности притязаний ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на повышение тарифов на транспортировку газа для всех категорий потребителей.