Швейцарские инвесторы заинтересовались Калининградской областью

Власти обсудили возможности и сферы сотрудничества с главой отдела экономики, финансов и науки посольства Швейцарии в России Жульеном Цёни. Дипломат предложил поставлять для калининградских предприятий сырьё для производства шоколадной продукции. Он также сообщил о возможности направлять экспертов сыропроизводства на предприятия области, чтобы поделиться технологиями, или приглашать местных специалистов на обучение в Швейцарию.

Как отметили в правительстве, дипломат выразил готовность приглашать в регион представителей малого и среднего бизнеса из сферы IT, туризма и фармацевтики. Стороны договорились о возможности проведения в области всероссийского обучающего форума для менеджеров туризма.

«Обсуждалась возможность реализации совместных программ в области медицинского туризма и реабилитации людей после травм и тяжелых операций», — добавили в правительстве.