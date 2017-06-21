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11:19 (мск), источник: Калининград.Ru

Швейцарские инвесторы заинтересовались Калининградской областью

Швейцария рассматривает регион в качестве площадки для инвестиций. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Источник: Калининград.Ru

Власти обсудили возможности и сферы сотрудничества с главой отдела экономики, финансов и науки посольства Швейцарии в России Жульеном Цёни. Дипломат предложил поставлять для калининградских предприятий сырьё для производства шоколадной продукции. Он также сообщил о возможности направлять экспертов сыропроизводства на предприятия области, чтобы поделиться технологиями, или приглашать местных специалистов на обучение в Швейцарию.

Как отметили в правительстве, дипломат выразил готовность приглашать в регион представителей малого и среднего бизнеса из сферы IT, туризма и фармацевтики. Стороны договорились о возможности проведения в области всероссийского обучающего форума для менеджеров туризма.

«Обсуждалась возможность реализации совместных программ в области медицинского туризма и реабилитации людей после травм и тяжелых операций», — добавили в правительстве.

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