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23:10 (мск), источник: Ежедневник.by

Бизнесы Довнара идут на банкротство по конвейеру

В Экономическом суде Минской области началась процедура банкротства еще одного из бизнесов известного предпринимателя — транспортника Вячеслава Довнара.

Источник: Ежедневник.by

На этот раз рассматривается дело компании «БИТ-Брокер Групп». Заявление в суд подала его ликвидационная комиссия.

Напомним, в 2016 году в суде Минской области были открыты аналогичные процессы по банкротству перевозчика «Белинтертранс» и логистического холдинга «Л-БИТ Групп». Обе компании задолжали кредиторам (среди них «Банк БелВЭБ», «Беларусбанк», «Алиди-Вест» и др.) миллионы рублей.

Вячеслав Довнар был владельцем одного из первых и крупнейших транспортных бизнесов страны. В 2010-е годы бизнесмен активно инвестировал в логистику, недвижимость и другие секторы, но в условиях кризиса, не сумел выполнить обязательства перед кредиторами.

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