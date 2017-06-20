Бизнесы Довнара идут на банкротство по конвейеру

На этот раз рассматривается дело компании «БИТ-Брокер Групп». Заявление в суд подала его ликвидационная комиссия.

Напомним, в 2016 году в суде Минской области были открыты аналогичные процессы по банкротству перевозчика «Белинтертранс» и логистического холдинга «Л-БИТ Групп». Обе компании задолжали кредиторам (среди них «Банк БелВЭБ», «Беларусбанк», «Алиди-Вест» и др.) миллионы рублей.

Вячеслав Довнар был владельцем одного из первых и крупнейших транспортных бизнесов страны. В 2010-е годы бизнесмен активно инвестировал в логистику, недвижимость и другие секторы, но в условиях кризиса, не сумел выполнить обязательства перед кредиторами.