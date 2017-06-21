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09:30 (мск), источник: ЮГА.ру

Первышов оценил нагрузку на Краснодар от приезжих в 1 трлн рублей

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что нагрузка на городской бюджет от возросших миграционных потоков составляет около 1 трлн рублей. Об этом он сообщил на конференции краевого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.

Источник: ЮГА.ру

По словам Первышова, благодаря комфортным условиям проживания за последние 5−7 лет в Краснодар из края и других регионов переехали около 350 тыс. новых жителей. Он отметил, что мигранты положительно влияют на экономику, вкладывая в приобретение жилья в городе, однако на муниципалитет все равно создается существенная нагрузка.

«Мигранты ведь приезжают не одни, они чаще всего привозят сюда семью. А появление одного места в детском саду сегодня стоит миллион рублей, места в школе — еще миллион, поликлиника — еще миллион, дорога — еще минимум миллион. В итоге мы должны заложить порядка 4 млн рублей на одного мигранта. Берем 300 тыс. вновь прибывшего населения города, умножаем на 4 млн рублей — получаем нагрузку на город почти в 1 трлн рублей», — цитирует мэра Краснодара РБК.

Краснодарский край занимает третье место в России по числу жителей. Аналитики прогнозируют, что к 2035 году численность населения Кубани может вырасти на 9% — до 6 млн человек.

Комментарии
1
Валентина Pava
" 4 млн.рублей на одного мигранта"- на бумаге можно и больше нарисовать, а в реальности их кто нибудь видел?
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