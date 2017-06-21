Первышов оценил нагрузку на Краснодар от приезжих в 1 трлн рублей

По словам Первышова, благодаря комфортным условиям проживания за последние 5−7 лет в Краснодар из края и других регионов переехали около 350 тыс. новых жителей. Он отметил, что мигранты положительно влияют на экономику, вкладывая в приобретение жилья в городе, однако на муниципалитет все равно создается существенная нагрузка.

«Мигранты ведь приезжают не одни, они чаще всего привозят сюда семью. А появление одного места в детском саду сегодня стоит миллион рублей, места в школе — еще миллион, поликлиника — еще миллион, дорога — еще минимум миллион. В итоге мы должны заложить порядка 4 млн рублей на одного мигранта. Берем 300 тыс. вновь прибывшего населения города, умножаем на 4 млн рублей — получаем нагрузку на город почти в 1 трлн рублей», — цитирует мэра Краснодара РБК.

Краснодарский край занимает третье место в России по числу жителей. Аналитики прогнозируют, что к 2035 году численность населения Кубани может вырасти на 9% — до 6 млн человек.