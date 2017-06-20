«Ашан» выкупил сеть гипермаркетов «Караван»
«Ашан Ритейл Украина» подписал соглашение с украинским дистрибьютором «Караван» по выкупу его активов.
«Ашан Ритейл Украина» подписал соглашение с украинским дистрибьютором «Караван» по выкупу его активов.
Об этом говорится на официальном сайте «Ашана».
Сейчас «Ашан Ритейл Украина» насчитывает 11 гипермаркетов в 5 городах — Киев, Львов, Одесса, Запорожье и Кривой Рог, а также электронную коммерцию в Киеве и регионе.
Сеть «Караван» оперирует 9 гипермаркетами в Украине. Благодаря выкупу сети «Ашан Ритейл» Украина усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах — Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах.
Реализация выкупа по соглашению обусловлена получением разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию.