Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наталья Ветлицкая возмутила россиян высказываниями о Москве
Пара ведет свободную от еды жизнь
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
СМИ: в сирийском небе начинается война без правил между РФ и США
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: похудевшая на 20 кг Скулкина показала фигуру в бикини
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
Пользующихся банкоматами предупредили об угрозе
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12Акции протеста 12 июня
22:26 (мск), источник: Ipress.ua

«Ашан» выкупил сеть гипермаркетов «Караван»

«Ашан Ритейл Украина» подписал соглашение с украинским дистрибьютором «Караван» по выкупу его активов.

Источник: Ipress.ua

Об этом говорится на официальном сайте «Ашана».

Сейчас «Ашан Ритейл Украина» насчитывает 11 гипермаркетов в 5 городах — Киев, Львов, Одесса, Запорожье и Кривой Рог, а также электронную коммерцию в Киеве и регионе.

Сеть «Караван» оперирует 9 гипермаркетами в Украине. Благодаря выкупу сети «Ашан Ритейл» Украина усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах — Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах.

Реализация выкупа по соглашению обусловлена ​​получением разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Раде завтра не будут рассматривать отмену неприкосновенности с Росенблата, Довгого и Полякова
Лавров назвал новые санкции США русофобской одержимостью
Коалиция сообщила об уничтожении «великого муфтия» ИГ в Сирии
США засомневались в санкциях в отношении Катара
Федор Смолов ответил на сравнения с Криштиану Роналду
«ВКонтакте» назвала победителей конкурса «Выпускной 2017»
Путин оценил свободу протеста на Западе
Daimler приступил к строительству завода легковых Mercedes в Подмосковье
Спорт
Букмекеры больше не считают Германию главным фаворитом КК-2017 В турнире принимают участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь