«Ашан» выкупил сеть гипермаркетов «Караван»

Об этом говорится на официальном сайте «Ашана».

Сейчас «Ашан Ритейл Украина» насчитывает 11 гипермаркетов в 5 городах — Киев, Львов, Одесса, Запорожье и Кривой Рог, а также электронную коммерцию в Киеве и регионе.

Сеть «Караван» оперирует 9 гипермаркетами в Украине. Благодаря выкупу сети «Ашан Ритейл» Украина усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах — Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах.

Реализация выкупа по соглашению обусловлена ​​получением разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию.