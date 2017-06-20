От Анталии до Херсона. Беларусь скупает помидоры у соседей и друзей
Беларусь стала крупнейшим импортером украинских помидоров в первые пять месяцев этого года. Недавно и Турция назвала Минск главным покупателем своих томатов.
Беларусь стала крупнейшим импортером украинских помидоров в первые пять месяцев этого года. Недавно и Турция назвала Минск главным покупателем своих томатов.
По данным Государственной фискальной службы Украины, Беларусь импортировала в
Как недавно сообщили турецкие СМИ со ссылкой на Институт статистики Турции, Беларусь стала в первом квартале лидером по закупкам турецких помидоров. На Беларусь пришлось около трети всего экспорта этого продукта агропромышленного комплекса Турции — 32,4 млн из 123 млн долларов. Наша страна опередила Румынию (18 млн долларов) и Польшу (11,8 млн долларов).