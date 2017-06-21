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10:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Крымский бензин подорожал на переправе

Власти обнаружили чрезмерный рост цен
Крымские власти решили проверить, почему в мае цена бензина на местном рынке подскочила на 1,5−2 руб. на литр. Нефтетрейдеры уверяют, что более высокая, чем в других регионах, стоимость топлива связана с расходами на транспортировку через Керченскую паромную переправу. По мнению аналитиков, рост цен вызван общими для всего российского рынка причинами, которые в случае Крыма усугубляются проблемами с логистикой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил региональному министерству топлива и энергетики проверить обоснованность роста цен на топливо. «Продавцы топлива повысили цену необоснованно, на мой взгляд. Завтра у меня будет предварительный доклад на эту тему. Коллеги из прокуратуры тоже работают», — сказал господин Аксенов журналистам. Он заявил, что не допустит «спекуляции», и отметил, что к вечеру среды правительство Крыма будет иметь «план действий».

По данным Росстата, бензин Аи-95 в Симферополе в середине июня стоил 45,11 руб. за литр, в Севастополе — 42,34 руб., за май они в среднем прибавили 60 коп. Стоимость бензина в Крыму остается самой высокой в России, примерно на 2,5 руб. на литр выше цен на топливо на Дальнем Востоке. В среднем с начала года цены на бензин в Крыму выросли на 1,5 руб. на литр, что соответствует росту в целом по РФ (в среднем до 39,9 руб. за литр Аи-95).

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Согласно позиции минтопэнерго Крыма, из-за дополнительных расходов на логистику экономически обоснованной является цена литра бензина на полуострове на 3 руб. выше, чем в соседнем Краснодарском крае. Тем не менее уже в прошлом году регуляторы стали оказывать давление на нефтетрейдеров. В июне 2016 года управление ФАС по Крыму и Севастополю обнаружило признаки картельного сговора в действиях пяти крымских топливных компаний.34 руб., который они сейчас пытаются обжаловать в суде.

Представитель одной из крымских топливных компаний сообщил «Ъ», что в прошлом году из-за повышения акциза на топливо цены на заправках в РФ росли, тогда как в Крыму до конца мая действовал режим ЧС в энергетике из-за прекращения подачи электроэнергии на полуостров со стороны Украины. «Мы в ЧС не могли повышать цены, они были стабильны. За год поэтапно довели цену до экономически обоснованной», — говорит он. По словам коммерческого директора корпорации ТЭС (один из крупнейших крымских нефтетрейдеров, который попал в список оштрафованных ФАС компаний) Антона Раскина, бензин в Крыму стоит дороже, чем в соседних субъектах РФ, из-за доставки. Цены на топливо повышаются после его прохождения через Керченскую паромную переправу, кроме того, трейдеры терпят убытки из-за сбоев в работе паромов. Обоснованной он считает цену бензина на 2−2,5 руб. выше, чем на Кубани. «Мы и так на прошлой неделе, до заявлений Сергея Аксенова, снизили цены в среднем на рубль на всех АЗС. Потому что видим, что курортный сезон и людям дорого», — сказал «Ъ» господин Раскин.

Крымский юрист и общественник Александр Талипов считает, что повышение цены из-за парома можно было компенсировать за счет использования Феодосийской нефтебазы, которая находится под управлением ГУП «Черноморнефтегаз» и сейчас простаивает. «Могли бы организовать конкурс на поставку топлива, а потом организовать оптовую продажу этого топлива по доступным ценам. Один танкер мог бы покрыть потребности Крыма в топливе на несколько недель», — считает господин Талипов.

Как отмечает Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков», ближайшие к Крыму НПЗ или не грузят товар на полуостров, или продают минимальные объемы на бирже. Так что топливо приходится везти из более отдаленных регионов, и в его стоимость закладывается относительно высокий железнодорожный тариф и цена паромной переправы. Поэтому, говорит эксперт, стоимость бензина в Крыму по объективным причинам оказывается примерно на 2 руб. на литр выше, чем в Краснодарском крае. Активный рост цен в последнее время, говорит он, является общим трендом на топливном рынке России — нефтекомпании стараются с помощью биржи поддерживать высокую стоимость бензина.

Вадим Никифоров, Симферополь; Ольга Мордюшенко.

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