Резидентам Свободного порта Владивосток сулят новые льготы

«Право на применение указанной льготы приобретают все организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус резидента территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток.

Это касается социальных выплат в пользу физических лиц, занятых в реализации инвестиционных проектов. В том числе законопроектом предусматривается продление сроков применения пониженных страховых тарифов для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, — рассказал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

Как сообщает минвостокразвития, корректировка применения льготного тарифа страховых взносов для резидентов ТОР и СПВ позволит увеличить конкурентоспособность этих режимов по отношению к территориям, расположенным в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, улучшит общий инвестиционный климат, будет способствовать развитию экономического потенциала.

Михаил Грач.