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05:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Сладкую жизнь» в Хабаровске из-за антисанитарии и насекомых приостановили на 45 дней

При проверке кондитерского цеха выявлены многочисленные нарушения.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 июня, AmurMedia.

По итогам проверки прокуратуры Индустриального района г. Хабаровска деятельность предприятия по производству и изготовлению кондитерской продукции приостановлена судом до 45 суток. При проверке выявлены многочисленные нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о безопасности пищевой продукции, сообщили ИА AmurMedia в прокуратуре Индустриального района.

Прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска на основании обращения гражданина о нарушении норм трудового, санитарно-эпидемиологического, миграционного законодательства проверена деятельность известного в городе предприятия по производству и изготовлению кондитерской продукции ООО «Сладкая жизнь».

При проверке цеха кондитерских изделий ООО «Сладкая жизнь», расположенного по адресу: г Хабаровск, ул. Автобусная, 110, пом. 1 выявлены многочисленные нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о безопасности пищевой продукции.

«Так, на поверхностях производственных помещений (потолках) имелись следы затопления и образования плесени, при этом общее состояние помещения свидетельствовало об отсутствии ремонта. Сам кондитерский цех не содержался в чистоте: выявлены следы грязи, немытой посуды, отсутствие горячей воды; антисанитария вызвала наличие в моечных, в производственных цехах, в осветительных приборах обилия насекомых», — сообщили в прокуратуре.

На момент проведения проверки в помещении, экспедиции и в проходном на полу в коридоре осуществлялось хранение изготовленных кремовых кондитерских изделий (пирожные и торты и полуфабрикаты) без охлаждения, то есть с нарушением требований к обеспечению качества готовой кондитерской продукции.

По итогам проверки прокуратурой возбуждено четыре административных производства, как в отношении руководителя ООО «Сладкая жизнь», так и самого юридического лица: по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений; за нарушение изготовителем, требований технических регламентов.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора административными и судебными органами назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 121 тысяч рублей.

Руководителю кондитерского предприятия внесено представление с требованиями устранить все нарушения. Однако, поскольку по истечении 30-дневного срока отведенного для рассмотрения представления прокурора указанные нарушения не устранены, прокурором района вынесено два постановления за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом (в отношении директора ООО «Сладкая жизнь» и самого юридического лица), которые рассмотрены судом.

Директор общества оштрафован судом на 2 тысячи рублей, а в отношении ООО «Сладкая жизнь» Индустриальным районным судом г. Хабаровска принято решение о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица на срок 45 суток, которое в части приостановления подлежит немедленному исполнению.

Устранение нарушений в ООО «Сладкая жизнь» находится на контроле прокуратуры района.

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