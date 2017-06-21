Вместо жилого дома энергетики нашли завод в Хабаровском крае

— Год назад арендатор данного земельного участка ООО «ЧАС» подал заявку на технологическое присоединение строительного объекта, которую филиал выполнил, подключив абонентскую трансформаторную подстанцию. По прошествии времени у потребителя возникла необходимость внести изменения в технические условия и обновить статус объекта. В новой заявке потребитель указал жилой дом площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. Прежде чем согласовать переоформление ТУ, служба экономической безопасности Хабаровских электросетей решила проверить указанный в заявлении адрес. В ходе проверки выяснилось, что жилого дома на данной производственной базе нет, — комментирует ведущий специалист службы экономической безопасности Хабаровских электрических сетей Ирина Сметанникова.

Энергетики не исключают, что коммерческая организация планировала существенно снизить плату за потребление электроэнергии, используя для расчетов с гарантирующим поставщиком тариф, установленный для населения, который почти в два раза ниже, чем для юридических лиц. На сегодняшний день заявка по переоформлению документов компании ООО «ЧАС» сетевой организацией отклонена из-за отсутствия оснований.

Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» регулярно проводит рейды по выявлению недобросовестных потребителей электроэнергии на территории всего Хабаровского края. По каждому из подтвержденных случаев энергетиками проводится проверка, при необходимости дела передаются в суд.

Улугбек Тимуридов.