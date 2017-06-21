Игра на понижение. Письмо-подлог обвалило акции «Системы»

Во вторник, 20 июня, появилась информация о якобы поданном «Роснефтью» и «Башнефтью» ходатайстве об отказе от иска к АФК «Система». «Роснефть» сразу опровергла это сообщение. В результате акции «Системы» сначала резко подскочили в цене, а затем так же резко упали.

Уведомление о ходатайстве «Роснефти» и «Башнефти» об отказе от иска к АФК «Система» на 170 с лишним млрд рублей появилось на сайте картотеки арбитражных дел. Почти сразу же в «Роснефти» эту информацию опровергли. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что даже мыслей никаких об отказе от иска не было. После этого подложное ходатайство с сайта было удалено. Позже Леонтьев рассказал подробности произошедшего.