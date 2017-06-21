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04:57 (мск), источник: BFM.ru

Игра на понижение. Письмо-подлог обвалило акции «Системы»

Фальшивый документ о том, что «Роснефть» отказывается от иска к «Системе» на 170 млрд, сначала повысил стоимость акций АФК, а потом понизил. Кто-то смог на этом неплохо заработать.

Во вторник, 20 июня, появилась информация о якобы поданном «Роснефтью» и «Башнефтью» ходатайстве об отказе от иска к АФК «Система». «Роснефть» сразу опровергла это сообщение. В результате акции «Системы» сначала резко подскочили в цене, а затем так же резко упали.

Уведомление о ходатайстве «Роснефти» и «Башнефти» об отказе от иска к АФК «Система» на 170 с лишним млрд рублей появилось на сайте картотеки арбитражных дел. Почти сразу же в «Роснефти» эту информацию опровергли. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что даже мыслей никаких об отказе от иска не было. После этого подложное ходатайство с сайта было удалено. Позже Леонтьев рассказал подробности произошедшего.

Выяснилось, что в суд поступило на фальшивом бланке “Роснефти”, с не очень заметными, но очевидными признаками подделки и за поддельными подписями заявление об отзыве иска о том, что якобы в связи с заключенным досудебным мировым соглашением компания отказывается от всех своих претензий и отзывает иски. Поступило по почте, в бумажной форме. Это уголовное преступление. Дальше уже задача правоохранительных органов выяснить, кто это сделал, зачем, почему и как.
Михаил Леонтьев
пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти»

Ответственный администратор Арбитражного центра при Институте современного арбитража Андрей Горленко говорит, что само по себе уведомление ничего не решает. Суд должен лично удостовериться о намерениях истца.

Необходимо понимать, что отказ от иска не принимается судом дистанционно, заочно, вне судебного заседания. Суд, в любом случае, должен будет провести заседание, послушать мнения сторон и после этого только принять решения о том, может ли он принять отказ от иска, в том числе суд изучает вопрос — не произойдет ли нарушение прав третьих лиц в случае принятия отказа от иска, например, других акционеров или каких-то иных лиц. Далее в случае, если сторона не подтвердит, что она отказывается от иска, то суд просто не рассматривает данное заявление и продолжает рассматривать дело. Последствия направления такого заявления дальше уже могут быть предметом расследования, проверки, и может быть дана определенная оценка со стороны правоохранительных органов.
Андрей Горленко
ответственный администратор Арбитражного центра при Институте современного арбитража

Однако на появление информации в картотеке арбитражных дел о ходатайстве «Роснефти» и «Башнефти» об отказе от иска к АФК «Система» сразу отреагировал рынок. Акции «Системы» на торгах Московской биржи выросли почти до 20%. Однако затем, после опровержения «Роснефтью» факта отказа от иска к АФК, начали быстро падать, и на момент закрытия торговой сессии потери составили полпроцента. Гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов считает, что, послав по почте подложный документ, кто-то мог неплохо заработать на бирже.

Компания сознательно демонстрирует свою жесткость, и в случае с иском к “Системе” мое личное ощущение заключается в том, что “Роснефть” может прислушиваться только к одному человеку. Мы знаем этого человека. Но сомнительно, что этот человек мнение свое поменял. Из этого я делаю вывод, что, скорее всего, то, что мы наблюдали, не исключаю, что это стремление заработать в тени этой истории, то есть, когда идет большая война, это не означает, что нельзя в рамках этой войны заработать деньжат.
Константин Симонов
гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности

Фальшивые документы в ходе судебных процессов иногда встречаются, но, как правило, это фальсифицированные доказательства, или итоговые решения судов. Поддельные ходатайства это абсолютная редкость, считают эксперты, опрошенные РБК. По их словам, это едва ли не первый случай, когда информация о судебном заявлении оказала такое серьезное влияние на рынок.

В мае «Роснефть» подала иск к АФК «Система» и «Система-Инвест» о взыскании более 106,5 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации «Башнефти». Впоследствии сумма иска была увеличена на 70 млрд в связи с ослаблением курса рубля. АФК «Система» не согласна с претензиями.

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