МС-21 из Иркутска должен совершить почти 40 полетов в рамках заводских испытаний

Новый российский пассажирский лайнер МС-21−300 должен совершить 30−40 полетов в рамках заводских испытаний. Это необходимо для того, чтобы подтвердить заявленные характеристики и получить соответствующий сертификат. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Мы должны сделать порядка 30−40 полетов для того, чтобы подтвердить все заводские испытания. В октябре мы закончим заводские испытания и начинаем проводить сертификационные испытания», — приводит слова президента корпорации «Иркут» Олег Демченко издание РИА «Новости».

Получение сертификата типа для лайнера в России запланировано на 2019 год, сертификата EASA — на 2020 год.

Напомним, МС-21−300 выполнил очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, но в этот раз с убранными шасси. По словам президента ПАО «Корпорация «Иркут» Олега Демченко, мероприятие позволит в дальнейшем начать отработку новых летных испытаний.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что пилотажный тренажер семейства МС-21 из Иркутска представлен на крупнейшем в мире международном авиакосмическом салоне в пригороде Парижа Ле Бурже с 19 по 25 июня. Также на выставке покажут новейший двигатель для МС-21. Как отмечается, основная задача делегации компании на авиасалоне: переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.