На 120 улицах Омска нанесут разметку со стеклошариками

В Омске продолжаются работы по нанесению дорожной разметки, недавно завершились работы по первому муниципальному контракту.

Согласно второму муниципальному контракту, заключенному с мэрией, разметку будут наносить специальной эмалью, особенной которой заключается в наличии световозвращающих шариков. Разметка такой эмалью появится на 120 улицах и дорожных объектах Омска. Тендеры выиграла компания из города Ревда Свердловской области ООО «Дорожно-покрасочное строительства».

Как сообщили в департаменте транспорта, работы будут проходить в 4 этапа — с 17 по 30 июня, с 1 по 31 июля, с 1 по 31 августа, с 1 по 30 сентября.

Напомним, уже нанесена разметка «зебра» на улицах Кирова, Хмельницкого, Шебалдина и на Космическом проспекте. Ранее согласно первому муниципальному контракту разметку нанесли на 86 объектах, среди которых улицы Гагарина, Красный Путь, Иртышская Набережная, Интернациональная, Ленина, Масленникова, Маршала Жукова, 10 лет Октября, Герцена, Енисейская, Дианова, 70 лет Октября, Лукашевича и Соборная площадь.