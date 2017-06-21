Судно «Еруслан» полностью законсервировали сотрудники СРЗ в Славянке
За хранение сухогруза Славянскому заводу каждый месяц выплачивают 1 тысячу рублей.
За хранение сухогруза Славянскому заводу каждый месяц выплачивают 1 тысячу рублей.
Владивосток, 21 июня, PrimaMedia.
Сухогруз «Еруслан», находящийся на хранении у Славянского судоремонтного завода, полностью законсервирован и ждет решения о своей дальнейшей судьбе. Как рассказали корр. ИА PrimaMedia сотрудники завода, за хранение судна СРЗ каждый месяц получает 1 тысячу рублей.
Сейчас судно полностью зачищено изнутри и законсервировано, чтобы оно не представляло никакой опасности для экологии. Однако будущее сухогруза
Генеральный директор СРЗ Андрей Якимчук пояснил корр. агентства, что им остается ждать решения суда.
— Что с ним делать, судно в таком состоянии. Его только на разукомплектование, на металлолом! — делятся сотрудники завода.
Напомним, сухогруз Yeruslan (порт приписки Пномпень), много лет возивший подержанные иномарки из Японии, был арестован и оставлен на рейде в Амурском заливе в сентябре 2015 года. Полтора года судно стояло нетронутым, но зимой 2016−2017 года, когда стал лед, охранявшие сухогруз моряки покинули его. Горожане начали распространять в соцсетях фотографии и информацию о новой достопримечательности, и к загадочному
Судебные приставы уже давно тщетно пытаются найти собственника «Еруслана». Не нашли его ни в Гонконге, где зарегистрирована