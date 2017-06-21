Судно «Еруслан» полностью законсервировали сотрудники СРЗ в Славянке

Владивосток, 21 июня, PrimaMedia.

Сухогруз «Еруслан», находящийся на хранении у Славянского судоремонтного завода, полностью законсервирован и ждет решения о своей дальнейшей судьбе. Как рассказали корр. ИА PrimaMedia сотрудники завода, за хранение судна СРЗ каждый месяц получает 1 тысячу рублей.

Сейчас судно полностью зачищено изнутри и законсервировано, чтобы оно не представляло никакой опасности для экологии. Однако будущее сухогруза по-прежнему туманно.

Генеральный директор СРЗ Андрей Якимчук пояснил корр. агентства, что им остается ждать решения суда.

— Что с ним делать, судно в таком состоянии. Его только на разукомплектование, на металлолом! — делятся сотрудники завода.

Напомним, сухогруз Yeruslan (порт приписки Пномпень), много лет возивший подержанные иномарки из Японии, был арестован и оставлен на рейде в Амурском заливе в сентябре 2015 года. Полтора года судно стояло нетронутым, но зимой 2016−2017 года, когда стал лед, охранявшие сухогруз моряки покинули его. Горожане начали распространять в соцсетях фотографии и информацию о новой достопримечательности, и к загадочному кораблю-призраку потянулись десятки любопытствующих. Судно быстро было разграблено, вандалы спилили и увезли несколько десятков тонн металла, 31 января Yeruslan практически полностью выгорел, а после начал тонуть. 18 февраля Yeruslan едва не ушел на дно, до этого момента оставалось всего полчаса-час. Спасательная служба прибыла с насосами и предотвратила затопление. 21 февраля экипаж спасательного буксира Тихоокеанского флота «Фотий Крылов» провел обколку льда вокруг судна и осуществил буксировку аварийного сухогруза «Еруслан» до порта Славянка.