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05:50 (мск), источник: РИА Новости

Starbucks в Европе планирует нанять на работу свыше двух тысяч беженцев

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks планирует нанять на работу 2,5 тысячи беженцев в Европе в рамках представленного в январе плана набора персонала, передает агентство Рейтер.

В январе гендиректор Starbucks Говард Шульц заявил, что компания планирует нанять на работу 10 тысяч беженцев в 75 странах, где компания ведет бизнес, в течение следующих пяти лет. Он уточнил, что прежде всего компания начнет нанимать беженцев в США, причем поначалу Starbucks сфокусируется на приеме на работу людей, которые работали с американской армией в качестве переводчиков и обслуживающего персонала.

По данным агентства, компания начала набирать персонал среди беженцев в восьми европейских странах: Германии, Великобритании, Австрии, Испании, Франции, Нидерландах, Португалии и Швейцарии.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Starbucks является самой большой сетью кофеен в мире. Основанная в 1971 году в Сиэтле, по состоянию на 1 января компания Starbucks Corporated управляет сетью из 25,734 тысячи кофеен и магазинов. Чистая прибыль Starbucks по итогам первого квартала 2016−2017 финансового года (завершился 27 декабря) составила 751,8 миллиона долларов, что на 9,3% больше прошлогоднего показателя.

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