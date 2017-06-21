«МАСКИ» сброшены: единственную муниципальную страховую компанию Иркутска продадут

Страховую компанию «МАСКИ» спасти невозможно — к этому тезису сводится выступление и.о заместителя мэра — председателя комитета экономики города Юлии Ашурковой на заседании комиссии по бюджету и экономической политике Думы Иркутска, которое прошло накануне, 20 июня. Депутаты указали на неэффективную отработку этого вопроса мэрией, так как по итогам внеочередного заседания Думы, прошедшего 16 июня, администрация должна была найти путь для финансового оздоровления «МАСОК». «Добрым словом» вспомнили и бывшего председателя комитета экономики Руслана Кима. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Как рассказала Юлия Ашуркова, из федерального закона «Об обязательном медицинском страховании» следует, что деятельность страховых компаний не относится к полномочиям РФ или субъекта страны. В связи с тем, что эти полномочия не являются государственными, Дума Иркутска не может принять никакого «спасительного» решения.

«Муниципалитетом должен быть выработан нормативно-правовой акт. Кроме того, субсидия должна быть предоставлена на конкурсной основе с обеспечением равных возможностей для всех потенциальных получателей. Таким образом, мы должны объявить конкурс между страховыми компаниями на получение этой субсидии, что представляется малореальным. Остается два пути — покупка имущества компании по завышенной цене или привлечь инвестора, который внесет добровольное пожертвование», — сказала Юлия Ашуркова.

Также на заседании комиссии стало известно, что председателем совета директоров компании является бывший заместитель мэра — председатель комитета экономики мэрии Иркутска Руслан Ким. В июле 2015 года «МАСКИ» были переданы из ведения комитета по социальной политике и культуре в ведение комитета, который возглавлял Руслан Ким. По мнению депутата Жанны Есевой, чиновник «благополучно прикончил» компанию. Председателя совета директоров переизберут 27 июня 2017 года.

Аукцион по продаже компании уже назначен, однако его можно отменить в течение 10-ти дней. Именно столько времени есть у руководства «МАСОК», чтобы решить вопрос иным способом.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что депутаты Думы Иркутска впервые в открытую пошли на конфронтацию с инициативами мэрии. Предложение городской администрации продать стоящую на краю банкротства страховую компанию «МАСКИ» вызвало бурную дискуссию на внеочередном заседании представительного органа в минувшую пятницу, 16 июня. Самое удивительное, что протесты звучали не от традиционно активных депутатов — Юрия Коренева, Сергея Юдина или Алексея Савельева, а от народных избранников, которые раньше редко включали свой микрофон — Алексея Колмакова, Жанны Есевой и Евгения Выговского. На стороне «бунтовщиков» выступил также Александр Квасов, которого в молчании упрекнуть нельзя. По другую сторону баррикад встали их коллеги Евгений Стекачев и, как ни странно, Юрий Коренев. Перед депутатами встал сложный выбор — спасти «самую человечную» страховую компанию от банкротства и дать ей 30 млн рублей из городского бюджета или продать ее коммерческим структурам.

Напомним, изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017−2019 годы внесены Думой Иркутска также на внеочередном заседании, 16 июня. В план приватизации включили пакет акций АО «МАСКИ». Основным акционером (99,2%) является администрация города. Вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе депутатов.