Приморские ученые вывели новые сорта картофеля

Картошка из пробирки — не фантастика, а реалии современной науки. Три месяца ученые выращивали растения в условиях полной стерильности. Берегли от вирусов и грибков. Так люди науки помогают фермерам получить чистый посадочный материал.

Людмила Новоселова, старший научный сотрудник Приморского НИИ сельского хозяйства: «Мы занимаемся семеноводством на безвирусной основе. Выращиваем первые мини-клубни в теплицах».

В тонком, как нить, стебле трудно узнать народный овощ. В этой теплице картошке создают идеальные условиях для полноценного и правильно роста. К осени растение даст первичный семенной материал, и уже в следующем сезоне и в другой теплице второй хлеб подготовят к посадкам не опытным, а полевым путем.

В опытной теплице в этом году 17 сортов картофеля. Здесь выращивают идеальные клубни. Ученые называют такую среду безвирусной. Урожай отсюда уже в следующем году отправится в поле, и фермеры Приморья получат здоровый семенной материал.

Все эти сорта уже давно районированы и активно используются фермерами. Но при постоянном севообороте сорт вырождается, теряет свои лучшие качества. Ученые обновляют их и вновь придают семенам заявленные показатели. Тем более, что картофельных гурманов хоть отбавляй.

Ирина Ким, заведующая лаборатории диагностики болезни картофеля Приморского НИИ сельского хозяйства: «Рынок, прежде всего, диктует, чтобы сорт был урожайным, чтобы был устойчивым к основным патогенам Приморья. И сейчас основная тенденция — это желтая мякоть, желтая кожура».

Таким как раз получился новый сорт приморского НИИСХ «Казачок». На днях его внесли в реестр селекционных достижений. На испытании находится и «Августин». Этот сорт планируют запустить в массовые посадки уже в следующем году. Полевой сезон в самом разгаре, а потому ученые все лето смогут изучать главную российскую культуру вдоль и поперек.