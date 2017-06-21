Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
5 болезней из песочницы
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
СМИ: в сирийском небе начинается война без правил между РФ и США
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: похудевшая на 20 кг Скулкина показала фигуру в бикини
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
1450-летие Николь Кидман
06:02 (мск), источник: Вести Приморье

Приморские ученые вывели новые сорта картофеля

Уссурийские ученые вывели новый сорт картофеля — «Казачок». Он уже прошел испытания и включен в список селекционных достижений страны. А в эти дни в Приморском научном институте сельского хозяйства занимаются оздоровлением уже существующих сортов и выращивают картофель прямо в пробирках.

Картошка из пробирки — не фантастика, а реалии современной науки. Три месяца ученые выращивали растения в условиях полной стерильности. Берегли от вирусов и грибков. Так люди науки помогают фермерам получить чистый посадочный материал.

Людмила Новоселова, старший научный сотрудник Приморского НИИ сельского хозяйства: «Мы занимаемся семеноводством на безвирусной основе. Выращиваем первые мини-клубни в теплицах».

В тонком, как нить, стебле трудно узнать народный овощ. В этой теплице картошке создают идеальные условиях для полноценного и правильно роста. К осени растение даст первичный семенной материал, и уже в следующем сезоне и в другой теплице второй хлеб подготовят к посадкам не опытным, а полевым путем.

В опытной теплице в этом году 17 сортов картофеля. Здесь выращивают идеальные клубни. Ученые называют такую среду безвирусной. Урожай отсюда уже в следующем году отправится в поле, и фермеры Приморья получат здоровый семенной материал.

Все эти сорта уже давно районированы и активно используются фермерами. Но при постоянном севообороте сорт вырождается, теряет свои лучшие качества. Ученые обновляют их и вновь придают семенам заявленные показатели. Тем более, что картофельных гурманов хоть отбавляй.

Ирина Ким, заведующая лаборатории диагностики болезни картофеля Приморского НИИ сельского хозяйства: «Рынок, прежде всего, диктует, чтобы сорт был урожайным, чтобы был устойчивым к основным патогенам Приморья. И сейчас основная тенденция — это желтая мякоть, желтая кожура».

Таким как раз получился новый сорт приморского НИИСХ «Казачок». На днях его внесли в реестр селекционных достижений. На испытании находится и «Августин». Этот сорт планируют запустить в массовые посадки уже в следующем году. Полевой сезон в самом разгаре, а потому ученые все лето смогут изучать главную российскую культуру вдоль и поперек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Лавров выразил сожаление в связи с новыми санкциями против РФ
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Глава Минфина Германии: нельзя позволять РФ и Китаю доминировать
Американские социологи выяснили отношение россиян к Путину
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит
Сборная России сыграет главный матч на Кубке конфедераций
Трехкратный обладатель «Оскара» завершил актерскую карьеру
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь