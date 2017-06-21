Фирма по замене счетчиков во Владивостоке пугает горожан «повторными извещениями»

Владивосток, 21 июня, PrimaMedia.

Новая креативная реклама от «Единой городской службы по учету водоснабжения» пугает неопытных владивостокцев, которые достают из почтовых ящиков «повторные извещения» о необходимости проверить счетчики воды. Как сообщает ИА PrimaMedia, ранее ФАС не нашла признаков недобросовестной рекламы в подобных листовках, однако горожане продолжают возмущаться таким агрессивном маркетингом.

— К нам уже приходили подобные листовки, только поменьше. Тоже маскировались под официальные извещения от управляющей компании, хотя, по сути — все это просто реклама. А теперь они в конец охамели, пишут «Повторное уведомление», да еще и большими буквами. Как будто от судебных приставов. А если такое какая-нибудь бабушка получит? — спрашивает получивший такое уведомление горожанин Сергей.

Форма таких листовок может быть разной и, судя по всему, далеко не одна фирма во Владивостоке работает похожими методами. Некоторые сразу предлагают перечислить деньги за проверку счетчиков на указанные реквизиты.

«С утра в почтовый ящик бросили извещение, заверенное размазанной печатью. Обращаясь с больших букв «Уважаемый Собственник Жилья», некая контора предлагает перечислить 2,5 тысячи рублей за проверку исправности счетчиков воды. Громко, с выражением читаю жене извещение. Как только дошел до банковских реквизитов, суженая решительно прервала мое чтение: «Порви и выбрось! Это пишут жулики! У нас счетчики проверили в мае», — пишет другой житель города на своей странице в соцсети.

Напомним, приморское управление Федеральной антимонопольной службы ранее не усмотрело нарушений закона «О рекламе» в рекламных листовках некоей «Единой городской службы установки счетчиков воды», распространяемых по почтовым ящикам жителей многоквартирных домов краевого центра. Тем не менее, очень похожие «официально-принудительным» стилем на квитанции об оплате коммунальных платежей рекламные листки продолжают вызывать недоумение у жильцов.

При этом, в государственной жилищной инспекции Приморского края заявили, что реклама, которую рассылают под видом извещений об обязательной проверке приборов учета, вводит граждан в заблуждение, и является недобросовестной.