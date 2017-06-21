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07:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Аэропорт Астаны переименован в честь Назарбаева

АСТАНА, 21 июн — Sputnik. Столичный аэропорт переименован в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», соответствующее постановление правительства опубликовано в официальных СМИ.

Источник: Sputniknews.kz

«Переименовать Международный аэропорт Астана в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», — говорится в документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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