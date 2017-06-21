Аэропорт Астаны переименован в честь Назарбаева
АСТАНА, 21 июн — Sputnik. Столичный аэропорт переименован в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», соответствующее постановление правительства опубликовано в официальных СМИ.
АСТАНА, 21 июн — Sputnik. Столичный аэропорт переименован в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», соответствующее постановление правительства опубликовано в официальных СМИ.
«Переименовать Международный аэропорт Астана в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», — говорится в документе.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.