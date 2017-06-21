ВЭБ призвал предприятия «оборонки» выделить гражданские производства

«Создание и выделение в технологических парках гражданских производств — это одно из решений», — сказал зампредседателя ВЭБ Петр Золотарев в ходе форума «Технопром-2017» в Новосибирске в среду. Он отметил, что эта мера, в частности, необходима для работы в условиях санкций.

Заседание ВПК в Рыбинске с участием Владимира Путина. Видео

Золотарев подчеркнул, что ВЭБ финансирует создание технологических парков и выделение производств ОПК, поддерживая предприятия с помощью различных инструментов, включая элементы проектного финансирования.

«Что вызывает беспокойство — качество и количество проектов, уровень готовности этих проектов оставляет желать лучшего», — сказал он.

По его словам, из представленных в ВЭБ 95 проектов на 86 млрд рублей «банку удалось внести менее десяти».

Выступая на форуме «Технопром-2017» в Новосибирске в среду, зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев отметил, что потенциальный объем заказов для оборонки у ПАО «Газпром» составляет 1 трлн рублей, чего «с лихвой хватит для загрузки мощностей».

Однако, по его словам, для этого ОПК должен предоставлять качественную продукцию и комплексные решения.