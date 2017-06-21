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06:53 (мск), источник: Интерфакс

ВЭБ призвал предприятия «оборонки» выделить гражданские производства

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Внешэкономбанк заявил о необходимости выделения гражданских производств из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В Военно-промышленной комиссии считают, что быстро это сделать не получится: Российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) необходимо изменить бизнес-модели для выхода на рынок гражданской продукции для крупных компаний.

«Создание и выделение в технологических парках гражданских производств — это одно из решений», — сказал зампредседателя ВЭБ Петр Золотарев в ходе форума «Технопром-2017» в Новосибирске в среду. Он отметил, что эта мера, в частности, необходима для работы в условиях санкций.

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Золотарев подчеркнул, что ВЭБ финансирует создание технологических парков и выделение производств ОПК, поддерживая предприятия с помощью различных инструментов, включая элементы проектного финансирования.

«Что вызывает беспокойство — качество и количество проектов, уровень готовности этих проектов оставляет желать лучшего», — сказал он.

По его словам, из представленных в ВЭБ 95 проектов на 86 млрд рублей «банку удалось внести менее десяти».

Выступая на форуме «Технопром-2017» в Новосибирске в среду, зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев отметил, что потенциальный объем заказов для оборонки у ПАО «Газпром» составляет 1 трлн рублей, чего «с лихвой хватит для загрузки мощностей».

Однако, по его словам, для этого ОПК должен предоставлять качественную продукцию и комплексные решения.

«Оборонка не готова», — констатировал он. По его словам, для выполнения соответствующих заказов предприятиям ОПК необходимо менять бизнес-модель.

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