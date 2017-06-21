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08:02 (мск), источник: Om1.ru

На квартиры омским сиротам выделят 307 миллионов

В рамках дорожной карты исполнения «майских» поручений Президента РФ в июле начнется очередной этап аукционов на приобретение более 100 квартир для выпускников детских домов.

В 2017 году на приобретение квартир для выпускников детских домов предусмотрены ассигнования размером 307,6 миллионов рублей. На эти средства приобретут не менее 205 квартир. В результате торгов, прошедших в начале года, 129 сиротам уже приобрели квартиры.

40 сирот уже получили жилье, в ближайшем будущем ключи вручат еще 7 омичам. На различных стадиях проведения юридических процедур ожидают распределения еще 82 квартиры.

Благодаря экономии на торгах, будут приобретены дополнительные квартиры. На всю недвижимость, приобретаемую для сирот, по условиям государственного контракта устанавливается гарантия сроком 5 лет.

Как сообщили в Правительстве Омской области, с 2012 года жилье получили 1 833 человека, причем 947 квартир находится в Омске. На эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено более 2,3 миллиардов рублей, в том числе 1,4 миллиарда было выделено из областного бюджета.

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