«Армата» отправится в армию в 2019 году

Опытно-войсковая эксплуатация танков нового поколения «Армата» на военных полигонах начнется в 2019 году, после этого будет запущено их серийное производство. С таким заявлением во время рабочего визита в Нижний Тагил выступил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Следует отметить, что в целом объемы производства продукции предприятий «оборонки» в Свердловской области стабильно увеличиваются. В 2016 году индекс производства в отрасли составил 141% к уровню 2015 года, пояснили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Дмитрий Рогозин побывал в Нижнем Тагиле, где и производится «Армата», 20 июня. Вместе с ним второй по величине город региона посетил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.