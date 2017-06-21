Сергей Левченко: «Иркут» заключил контракты на 175 самолетов МС-21

НОВОСИБИРСК, 21 июн — РИА Новости. Корпорация «Иркут» (разработчик и производитель самолета МС-21, входит в ОАК) подписала контракты на поставку 175 новых самолетов МС-21, основной заказчик — «Аэрофлот», сообщил в среду на форуме «Технопром-2017» губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Иркутский авиационный завод определен ключевым звеном в создании среднемагистрального самолета МС-21. В настоящее время совершено два испытательных полета нового самолета. К серийному выпуску и поставкам планируется приступить в 2018 году. Корпорация «Иркут» подписала твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21. Сегодня основным заказчиком пока выступает компания «Аэрофлот», — сказал губернатор.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан».