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08:21 (мск), источник: Om1.ru

Омские призывники смогут приобрести квартиру за счет Минобороны

Выпускники средних профессиональных учебных заведений получили возможность служить по контракту. Причем они могут не только сделать в армии карьеру, но и решить свои жилищные проблемы.

В федеральном законе произошли соответствующие изменения «О воинской обязанности и военной службе», которые вступили в силу в мае 2017 года и уже применяются на практике омскими призывниками.

Получить право выбора могут не только выпускники ВУЗов, но и ребята, имеющие среднее профессиональное образование: пройти обязательную военную службу сроком на 1 год или добровольно служить по контракту. Весомым аргументом в пользу контракта является не только солидное денежное довольствие, но и право выбора места прохождения военной службы, бесплатное медицинское обслуживание для себя и членов своих семей, а также множество социальных гарантий. Те, кто готов посвятить армии пять и более лет «смогут приобрести за счет средств Министерства обороны РФ постоянное жилье стоимостью от 3 миллионов рублей в любом регионе страны».

На сегодняшний день количество юношей, которые выбрали контрактную службу, достигло 37 человек. Омский пункт отбора на военную службу ожидает резкого увеличения желающих сразу после получения выпускниками дипломов об образовании.

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