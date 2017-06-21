В Новосибирске появилась суперстойкая разметка, об этом сообщает департамент транспорта мэрии Новосибирска.

Разметка является компаундом на основе феноловых смол с добавлением абразивных материалов. По словам разработчиков, этот материал отличается повышенной износостойкостью. На дороге со средней интенсивностью движения разметка прослужит 3 года, а с высокой — до пяти лет.

«Кроме того, нанесенная таким материалом дорожная разметка лучше заметна всем участникам дорожного движения и полностью соответствует современным требованиям ГОСТ», — говорится в сообщении.

Планируется, что материал будет использован для нанесения разметки возле школ.