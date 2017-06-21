Дольщики в Хабаровском районе остались без жилья после пропажи застройщика

Застройщик в селе Тополево Хабаровского района пропал три месяца назад, оставив дольщикам котлован и три недостроенных дома. Один из несостоявшихся жильцов написал заявление в прокуратуру. Сейчас оно передано в комитет государственного строительного надзора при правительстве края, сообщает портал «Губерния».

Один из недостроенных домов на 45 квартир предназначался для жителей региона, которые вступили программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 год» — 70% стоимости жилья дольщикам оплачивает краевой бюджет.

Трехэтажку в Тополево должны были сдать еще в конце 2016 года, однако в сроки строители не уложились. В апреле работы прекратились, а связаться с застройщиком дольщики не могут.

«Я вступил в отраслевую программу в 2014 году, — рассказывает житель Хабаровска Дмитрий Мирзаалиев. — Нашел застройщика, ООО “Тополек”, и заключил с ним договор на строительство трехкомнатной квартиры в трехэтажном доме (выше нельзя из-за близости к аэропорту). Деньги, которое мне выделило государство на жилье, я сразу перевел на счет застройщика. Остальные 30% от стоимости (около 1,5 миллиона рублей) я заплатил в этот же день, то есть полностью расплатился с застройщиком. Так же поступили и остальные дольщики. Стройка велась два с половиной года, за это время были выстроены три “коробки” (фундамент и стены) и вырыт котлован на четвертый объект. В апреле директор “Тополька” пропал и на связь не выходит до сих пор».

По словам собеседника, всего по этой программе квартиры в недостроенном доме купили 15 семей. Два месяца назад бесхозные объекты начали растаскивать местные жители. Дмитрий считает, что если не принять меры, то скоро достраивать будет нечего.

«Сейчас мы своими силами пытаемся сберечь наши недостроенные квартиры. Кстати, на общем собрании выяснилось, что пропавший застройщик якобы собирал деньги с дольщиков на одни и те же недостроенные метры», — добавил Дмитрий Мирзаалиев.

Ситуацию прокомментировали в комитете государственного строительного надзора и экспертизы правительства Хабаровского края.

«Пока к нам поступила одна жалоба на ООО “Тополек”, которая изначально была направлена в прокуратуру. В течение 30 дней мы рассмотрим обращение и проведем проверку. По ее результатам мы или сами займемся вопросом, или передадим материалы в правоохранительные органы», — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета Денис Щербина.