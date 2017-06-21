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07:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

Отдыхающие вынуждены платить якобы за лежаки и за уборку мусора.

Предприниматели незаконно перегородили пляж в районе Мясокомбината и организовали сбор платы за вход на озеро. За посещение зоны отдыха с горожан требуют по 100 рублей.

По словам бизнесменов, деньги идут в счет платы за лежаки и уборки мусора на территории. При этом сами предприниматели не платят за аренду земли, несмотря на ее муниципальный статус.

В администрации пояснили, что договор с частниками истек еще в марте. Чиновники признались, что не знали о «возрождении» пляжа.

«В настоящее время подготовим приказ, завтра проведем там проверку, кто и на каком основании. Но, по нашим данным, земельный участок никому не предоставлен в настоящее время, договор расторгнут», — рассказал журналистам замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений Максим Несанов.

В мэрии добавили, что за незаконное использование земли бизнесменам грозит штраф до 100 тысяч рублей. В ближайшее время участок либо выставят на торги, либо благоустроят.

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