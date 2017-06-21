В Перми закрыли движение по ул. Пушкина

Коммунальные службы будут прокладывать здесь тепловые сети к новому дому, а затем менять асфальт и благоустраивать территорию. Сделать это обещают к 17 июля. До этого времени придется искать немногочисленные пути объезда, а также следить за расписанием общественного транспорта. Оно изменилось для 10 маршрутов автобусов и троллейбусов.

Михаил Топильский, представитель ООО «ПСК»: «В ходе работ будет полностью заменен отрезок тепловой сети, проведены дорожные работы, которые синхронизированы с планами городской администрации по замене дорожного покрытия на этом участке».