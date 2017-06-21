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08:09 (мск), источник: Вести Приморье

Лягушачью ферму предложили создать в приморском моногороде Светлогорье

Управленческая команда Приморья успешно защитила концепцию развития моногорода Светлогорье в школе «Сколково». Проект направлен на снижение монозависимости территории, создания новых рабочих мест и привлечение инвестиций в поселок.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, проводит Фонд развития моногородов совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и школой «Сколково». Основная цель обучения — сформировать такие навыки и компетенции, которые позволят командам эффективно работать над проблемой снижения монозависимости территорий, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций.

В состав команды Приморского края вошли представители департамента экономики и развития предпринимательства, администрации Светлогорского сельского поселения, Инвестиционного Агентства Приморского края и инвесторов. По итогам программы разработан проект комплексного развития Светлогорья.

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