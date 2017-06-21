Тенге ослабел до уровня конца января 2017 года
Курс нацвалюты по итогам утренних торгов на KASE сложился на уровне 325,77 тенге за доллар, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс нацвалюты по итогам утренних торгов на KASE сложился на уровне 325,77 тенге за доллар, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам двух сессий 20 июня средневзвешенная стоимость одного доллара составляла 321,72 тенге. Таким образом, сегодня нацвалюта ослабела сразу на 4,05 тенге. Первая сделка утренних торгов прошла по цене 325,00 тенге, она же и стали минимальной. Максимальная цена достигла 326,21 тенге. Объем торгов составил 160,8 миллиона долларов при 212 сделках.
Напомним, утром 21 июня обменные пункты начали продавать доллар по 325,5−326,3 тенге. Нефть марки Brent к этому часу продолжает торговаться у отметки 45,9 доллара за баррель.