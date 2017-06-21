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09:09 (мск), источник: Tengrinews

Тенге ослабел до уровня конца января 2017 года

Курс нацвалюты по итогам утренних торгов на KASE сложился на уровне 325,77 тенге за доллар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По итогам двух сессий 20 июня средневзвешенная стоимость одного доллара составляла 321,72 тенге. Таким образом, сегодня нацвалюта ослабела сразу на 4,05 тенге. Первая сделка утренних торгов прошла по цене 325,00 тенге, она же и стали минимальной. Максимальная цена достигла 326,21 тенге. Объем торгов составил 160,8 миллиона долларов при 212 сделках.

Напомним, утром 21 июня обменные пункты начали продавать доллар по 325,5−326,3 тенге. Нефть марки Brent к этому часу продолжает торговаться у отметки 45,9 доллара за баррель.

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