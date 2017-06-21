Тенге ослабел до уровня конца января 2017 года

По итогам двух сессий 20 июня средневзвешенная стоимость одного доллара составляла 321,72 тенге. Таким образом, сегодня нацвалюта ослабела сразу на 4,05 тенге. Первая сделка утренних торгов прошла по цене 325,00 тенге, она же и стали минимальной. Максимальная цена достигла 326,21 тенге. Объем торгов составил 160,8 миллиона долларов при 212 сделках.

Напомним, утром 21 июня обменные пункты начали продавать доллар по 325,5−326,3 тенге. Нефть марки Brent к этому часу продолжает торговаться у отметки 45,9 доллара за баррель.