С 1 августа на юге Волгограда откроется новая ярмарка

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, ярмарка расположится по адресу улица Кирова, 100. «Тяжелая техника уложила площадку под ярмарку площадью более 2 400 квадратных метров. Местные товаропроизводители уже изъявили желание сотрудничать. Договоры аренды будут заключены с ними после обустройства торговых мест и подключений к сетям. Организацию, которая в течение трех лет должна будет обеспечить работу сезонной торговой точки, уже определил открытый аукцион», — заявили в городской администрации.

В общей сложности в Волгограде определено 37 мест для проведения ярмарок, из них 18 — муниципальные.

«В скором времени и другие победители аукционов приступят к благоустройству еще пяти муниципальных территорий для организации продовольственных, сельскохозяйственных и садовых ярмарок в Краснооктябрьском районе на пересечении проспекта Металлургов и улицы Башкирской, в Ворошиловском районе по улице Котлубанской, в Красноармейском районе по улице Плеханова, а также на двух площадках в поселке Горьковский Советского района», — добавили в мэрии.