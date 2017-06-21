Глава Uber Трэвис Каланик покинул свой пост
Глава Uber Трэвис Каланик покинул свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на его заявление.
Глава Uber Трэвис Каланик покинул свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на его заявление.
В распоряжении газеты оказалось письмо инвесторов к Каланику, в котором они потребовали от него немедленно уйти в отставку, заявив о необходимости смены лидера в компании. The New York Times отмечает, что Каланик после этого провел консультации по крайней мере с одним из членов совета директоров Uber и после нескольких часов обсуждения с одним из инвесторов согласился уйти в отставку.
«Я люблю Uber больше всего на свете, и в этот трудный момент своей жизни я принял просьбу инвесторов уйти в отставку, чтобы Uber смог вернуться к развитию», — заявил Каланик.
Издание отмечает, что Трэвис Каланик сохранит место в совете директоров компании.