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08:51 (мск), источник: RNS

Глава Uber Трэвис Каланик покинул свой пост

Глава Uber Трэвис Каланик покинул свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на его заявление.

Источник: Reuters

В распоряжении газеты оказалось письмо инвесторов к Каланику, в котором они потребовали от него немедленно уйти в отставку, заявив о необходимости смены лидера в компании. The New York Times отмечает, что Каланик после этого провел консультации по крайней мере с одним из членов совета директоров Uber и после нескольких часов обсуждения с одним из инвесторов согласился уйти в отставку.

«Я люблю Uber больше всего на свете, и в этот трудный момент своей жизни я принял просьбу инвесторов уйти в отставку, чтобы Uber смог вернуться к развитию», — заявил Каланик.

Издание отмечает, что Трэвис Каланик сохранит место в совете директоров компании.

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