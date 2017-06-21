Первый паром для Сахалина в Комсомольске заложат 29 июня
Амурский судостроительный завод готовится к торжественной церемонии.
Амурский судостроительный завод готовится к торжественной церемонии.
Амурский судостроительный завод готовится к торжественной церемонии закладки первого из двух грузопассажирских паромов, предназначенных для работы на линии
— Чертежи первой секции на завод поступили в марте, закладная секция уже готова и в скором времени ее переместят на стапель, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник
Напомним, проект ЗАО «Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб» получил индекс CNF11CPD и был одобрен экспертами «Росморречфлота» еще в конце 2013 года.
Три грузовые палубы парома усиленного ледового класса вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей, пассажировместимость судов — 150 человек.
Теплоходы имеют неограниченный район плавания, могут двигаться во льду толщиной 1 метр на скорости около 3 узлов, работают в шторм и способны за 24 часа выполнить рейсы по маршруту
В марте 2017 года правительство РФ перечислило средства второй пакета финансирования паромной переправы «Холмск-Ванино» в размере 1,978 млрд рублей, что вместе с деньгами первого пакета в объеме 3,565 млрд рублей выросло до 5,544 млрд рублей.