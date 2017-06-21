Первый паром для Сахалина в Комсомольске заложат 29 июня

Амурский судостроительный завод готовится к торжественной церемонии закладки первого из двух грузопассажирских паромов, предназначенных для работы на линии Ванино-Холмск, она назначена на 29 июня 2017 года. Заказ на изготовление этих судов корабелы из Комсомольска-на-Амуре получили как единственный поставщик в конце 2016 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



— Чертежи первой секции на завод поступили в марте, закладная секция уже готова и в скором времени ее переместят на стапель, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы Амурского судостроительного завода Марина Радаева. — Сейчас говорить о проекте мы еще не можем, он еще не запущен в работу — строительство начнётся с момента закладки. Если всё делать правильно, то когда все чертежи поступят на завод, то конструкторы и технологи начинают работать над внедрением в производство этого проекта, у нас так и происходит. На торжественной церемонии закладки мы ожидаем представителя заказчика, собственно, он вместе с нашим директором с помощью отвёртки и четырёх болтов и будет вкручивать памятную табличку в одну из секций будущего парома. Если опустить всю подготовку — обсчёты, знакомство с чертежами, адаптирование к производству, потом килевые секции свариваются, принимаются ОТК, поступают на дробеструйку, очистку и окраску — то именно с момента торжественной закладки наступает начало строительства.



Напомним, проект ЗАО «Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб» получил индекс CNF11CPD и был одобрен экспертами «Росморречфлота» еще в конце 2013 года.



Три грузовые палубы парома усиленного ледового класса вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей, пассажировместимость судов — 150 человек.



Теплоходы имеют неограниченный район плавания, могут двигаться во льду толщиной 1 метр на скорости около 3 узлов, работают в шторм и способны за 24 часа выполнить рейсы по маршруту Ванино-Холмск-Ванино. В рамках контракта АСЗ должен за три года изготовить и передать заказчику, которым выступает ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» два парома.



В марте 2017 года правительство РФ перечислило средства второй пакета финансирования паромной переправы «Холмск-Ванино» в размере 1,978 млрд рублей, что вместе с деньгами первого пакета в объеме 3,565 млрд рублей выросло до 5,544 млрд рублей.