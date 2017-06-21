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09:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Итальянцы готовы помочь Екатеринбургу с подземкой

Но не с сыром.

Источник: УралИнформБюро

Посол Италии Чезаре Мария Рагальини, на днях прибывший на Средний Урал в составе деловой миссии, заявил о готовности своих соотечественников помочь екатеринбуржцам в разработке второй ветки метрополитена. Как он рассказал «Уралинформбюро», итальянские компании по-настоящему заинтересованы в проектировании уральской подземки.

«Итальяцы — одни из лучших в мире по реализации подобных инфраструктур. Наши компании не только обладают высокими технологиями, но и умеют решать нестандартные задачи. Когда копаешь под землей, неизвестно, на что там можно натолкнуться. У нас есть компании, которые помогут не только с проектированием, но и с реализацией. Когда Екатеринбург будет к этому готов, мы, безусловно, внесем свой вклад», — пояснил Рагальини.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев добавил, что будущее транспортной сферы Екатеринбурга связано с проведением в столице Урала международной выставки «ЭКСПО-2025». «Мы надеемся, что одержим победу в конкурсе на проведение выставки, и у нас будут все условия для использования итальянского опыта. Тем более что итальянцы владеют самыми передовыми технологиями и прекрасным опытом в области проектирования», — отметил чиновник.

Как известно, всемирная выставка «ЭКСПО-2015» прошла в Милане. Итальянский посол дал несколько рекомендаций, как повысить шансы на победу в конкурсе: «Необходимы серьезные инвестиции, участие региональных властей и крупных компании. И, безусловно, требуются интересные идеи. Нашей идеей было знакомство гостей с традиционной итальянской едой. Италия — это страна, где пище отведено важное место — не только с технологической точки зрения, но и согласно нашим традициям».

Впрочем, Рагальини не стал делиться с уральцами гастрономическими секретами своей страны, заявив, что превзойти их, например, в сыроварении вряд ли получится: «В Италии существует 54 вида сыра с защищенными названиями, производить которые можно только на определенной территории. Иначе это уже не тот сыр. Так что приезжайте к нам на дегустацию».

Следует отметить, что сотрудничество Свердловской области с Италией в настоящее время не только продолжается, но даже набирает темпы. После затишья в 2015—2016 годах на 26% вырос экспорт свердловской продукции. Итальянцы намерены вновь посетить Средний Урал уже в следующем месяце — 25 компаний с Апеннинского полуострова примут участие в «ИННОПРОМе-2017», который будет проходить в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

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