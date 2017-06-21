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09:37 (мск), источник: Om1.ru

В Омске полностью отремонтировали улицу 5-ая Кировская

Ремонт на четвертой дороге из внесенных в список на ремонт тридцати трех завершен досрочно.

Мэрия сообщила об окончании дорожных работ на улице 5-ая Кировская — к 6 утра 21 июня на ней на 100% уложили второй, верхний слой асфальта. Работы завершены на 5 недель раньше срока, предусмотренного условиями муниципального контракта.

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Капитальный ремонт выполнила фирма «СтройСервис», заказчиком выступило БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Свежеотремонтированной дороге предстоит пройти проверку «Омским СоюзДорНИИ» в рамках строительного надзора.

Сергей Фролов, первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства:

— По поручению мэра Вячеслава Двораковского работы контролируются на каждом этапе. Например, к укладке второго слоя асфальта нельзя приступить, пока не будет положительного заключения по качеству укладки первого.

Напомним, уже ранее от ремонтировали дороги на улицах Волгоградской, 25-й Северной и Граничной.

В целом на всех дорожных объектах первый слой асфальта уложен на 50% площади запланированного объема работ — более 380 тысяч квадратных метров. Второй слой полотна уложили на 21% от планового задания — более 146 тысяч квадратных метров. Фрезерование деформированного покрытия завершено на 80%.

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