Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наталья Ветлицкая возмутила россиян высказываниями о Москве
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
В роддоме Екатеринбурга 16 июня всех мальчиков назвали Иванами
"Слишком поздно опомнились": Хирург ответил на решение США
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Никому не оставили шансов - Порошенко о встрече с Трампом
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
Пользующихся банкоматами предупредили об угрозе
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
09:36 (мск), источник: РИА Новости

СМИ рассказали о работе Минфина над пенсионной реформой

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минфин на следующей неделе внесет в правительство РФ доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишет в среду газета «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Источник: РИА "Новости"

Ранее кабмин вернул концепцию на доработку.

Система индивидуального пенсионного капитала должна сменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 года.

Вместо работодателя их будет делать работник. При этом он может выбрать ставку от 0 до 6%. Для тех, кто этого не сделает, ставка с 0% будет ежегодно расти на один процент.

Отмечается, что изначально ЦБ и Минфин предлагали автоматически подключить людей к формированию пенсионных накоплений, работодатель должен был автоматически регистрировать работника в пенсионном плане ИПК через центрального администратора. Работающим не по найму предлагалось зарегистрироваться самим.

Новая концепция предлагает два варианта автоподписки.

Какой из них больше подходит, будет определено при обсуждении проекта. Первый — подписка по умолчанию. Второй вариант предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс, сообщил Моисеев. В нем будет прописано, что при любом изменении трудового договора в нем должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК. Если он хочет отказаться, то может обратиться с заявлением об отказе от данного условия в кадровую службу и получить договор без пункта об ИПК.

Моисеев признает, что на реализацию такого плана уйдет больше времени, но даже в этом случае Минфин постарается внедрить систему к 1 января 2019 года, как было запланировано. Других существенных изменений, по его словам, Минфин в концепцию не вносил.

В Центробанке сообщили, что прорабатывают юридическую конструкцию автоподписки. Представитель вице-премьера Ольги Голодец переадресовал вопросы Минтруду, сотрудник которого не знаком с проектом, как и его коллега из ПФР. При этом последний отметил, что участие людей в системе не должно быть принудительным, так как увеличивает нагрузку на бюджет семей.

Комментарии
6
Александр Невский
Доверия к государственным пенсионным программам у большинства населения нет. Кинут при первом удобном случае. Лучше самостоятельно копить на старость.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Действия минфина в отношении реформирования пенсионной системы очень сильно напоминают по сути своей, но не по форме, разумеется, действия членов квартета из известной басни Крылова. Какие бы варианты не применялись, пенсии от этого никак не увеличиваются.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Зоя Хрюкан
Ну так и коммунизм строили не для себя , а для неведомых потомков )))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сергей Беляков: мы должны воссоздать трехуровневую пенсионную систему
4 июня© Ньюстюб
'Возмездие' настигло водителя Jaguar за попытку проучить оппонента
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Глава Минфина Германии: нельзя позволять РФ и Китаю доминировать
В Саудовской Аравии сменился наследный принц
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит
Сборная России сыграет главный матч на Кубке конфедераций
В Мурманске выпал снег
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь