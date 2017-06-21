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09:39 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградскую управляющую компанию оштрафовали за двойные квитанции

Директор ООО «Комфорт-Сервис» получил штраф в размере 25 000 рублей за двойные платежки в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Госжилнадзоре, жильцы дома № 55 на улице Владимирской расторгли договор управления с ООО «Главное управление жилищным фондом» и заключили новый с ООО «Комфорт-Сервис». Нарушая установленный законом порядок, последнее начало оказывать собственникам квартир услуги до того момента, как первоначальная управляющая компания была исключена из Реестра лицензий Волгоградской области на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

С 1 мая 2016 года и с декабря 2015 года по апрель 2016 года ООО «Комфорт-Сервис» выставляло плату за свои услуги и работы. «Таким образом, в этот период управление многоквартирным домом фактически осуществляли две управляющих организации, которые одновременно выставляли жильцам квитанции», — добавили в Госжилнадзоре.

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