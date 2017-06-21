Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Белый дом отреагировал на «угрозу России» сбивать самолеты США
Как живут самые толстые люди нашего времени
Стало известно, почему губернатор Тулеев не вышел из отпуска
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
09:35 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму заявили, что не нуждаются в восстановлении товарооборота с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Крыму не нужно возобновлять товарооборот с Украиной, где власть враждебно настроена к России, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева отменил постановление украинского кабмина о запрете на ввоз и вывоз вещей из Крыма.

«Крым не нуждается в возобновлении товарооборота с Украиной, по крайней мере, до тех пор, пока там у власти находятся враждебно настроенные к России и крымчанам люди», — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, товарная блокада, устроенная полуострову Украиной, позволила полностью переориентировать крымский рынок на экономические связи с другими регионами России.

«Сегодня мы видим, что санкции Киева против Крыма имеют катастрофические последствия для жителей южных областей Украины. Товаро- и сельхозпроизводители остались без традиционного рынка сбыта. В итоге уровень жизни упал вдвое. В то время как Крым при поддержке правительства РФ использовал санкции для укрепления своей экономики», — заявил Смирнов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Возмездие' настигло водителя Jaguar за попытку проучить оппонента
СМИ рассказали о работе Минфина над пенсионной реформой
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Глава Минфина Германии: нельзя позволять РФ и Китаю доминировать
В Саудовской Аравии сменился наследный принц
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит
Сборная России сыграет главный матч на Кубке конфедераций
В Мурманске выпал снег
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь