В Крыму заявили, что не нуждаются в восстановлении товарооборота с Украиной

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева отменил постановление украинского кабмина о запрете на ввоз и вывоз вещей из Крыма.

«Крым не нуждается в возобновлении товарооборота с Украиной, по крайней мере, до тех пор, пока там у власти находятся враждебно настроенные к России и крымчанам люди», — сказал РИА Новости Смирнов.