В Крыму заявили, что не нуждаются в восстановлении товарооборота с Украиной

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева отменил постановление украинского кабмина о запрете на ввоз и вывоз вещей из Крыма.
«Крым не нуждается в возобновлении товарооборота с Украиной, по крайней мере, до тех пор, пока там у власти находятся враждебно настроенные к России и крымчанам люди», — сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, товарная блокада, устроенная полуострову Украиной, позволила полностью переориентировать крымский рынок на экономические связи с другими регионами России.
«Сегодня мы видим, что санкции Киева против Крыма имеют катастрофические последствия для жителей южных областей Украины. Товаро- и сельхозпроизводители остались без традиционного рынка сбыта. В итоге уровень жизни упал вдвое. В то время как Крым при поддержке правительства РФ использовал санкции для укрепления своей экономики», — заявил Смирнов.