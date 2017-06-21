В Волгограде отменили авиарейсы в Стамбул и Сочи

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в аэропорту, рейс «Волгоград-Стамбул», который должен был состояться 21 июня, отменен, самолет должен был вылететь сегодня в 04:15. Кроме того, волгоградцы не смогут улететь в Сочи в четверг, 22 июня, в 02:05.

Отметим, что рейс «Волгоград — Стамбул» был открыт 20 июня. В этот день местным жителям все-таки удалось улететь в Турцию. Отметим, что рейсы по данному маршруту должны осуществляться по понедельникам, вторникам и субботам в 03:05 и 04:40.