Говядину и сосиски без документов изъяли из кафе в Хабаровском крае

Сотрудники обнаружили в морозильных ларях 44 килограмма мясной продукции без маркировки и документов, подтверждающих ее качество и безопасность. В холодильниках хранились грудки цыпленка без кожи и костей, куриные сосиски, говядина, фарш и говяжий жир.

Всю сомнительную продукцию передали на изолированное хранение без права реализации. В отношении владельца кафе вынесли постановление о привлечении к административной ответственности.