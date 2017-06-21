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11:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Говядину и сосиски без документов изъяли из кафе в Хабаровском крае

Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провели проверку в кафе «Халал», которое находится в Бикине, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники обнаружили в морозильных ларях 44 килограмма мясной продукции без маркировки и документов, подтверждающих ее качество и безопасность. В холодильниках хранились грудки цыпленка без кожи и костей, куриные сосиски, говядина, фарш и говяжий жир.

Всю сомнительную продукцию передали на изолированное хранение без права реализации. В отношении владельца кафе вынесли постановление о привлечении к административной ответственности.

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