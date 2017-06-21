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11:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска проложит дорогу до Славного не раньше 2018 года

Сейчас идет экспертиза проектно-сметной документации.

Источник: IrkutskMedia.ru

Строительство дороги в микрорайоне Славном в Иркутске начнется не раньше 2018 года. Об этом заявила и.о заместителя мэра — председатель комитета экономики мэрии Юлия Ашуркова. По ее словам, сейчас проходит экспертизу проектно-сметная документация, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Также она рассказала о планах работы по другим долгоиграющим проектам.

«Администрация Иркутска намерена подать заявку на участие в федеральной целевой программе, чтобы построить путепровод на улице Джамбула и провести капремонт Глазковского моста. Деньги на это уже заложены в бюджет. В 2018 году начнется работа по укладке ливневой канализации на улице 30-й Дивизии. Проект оценивается в 1 млрд рублей», — сказала заместитель мэра.

Напомним, еще летом 2016 года на разработку проектной документации на строительство автодороги в микрорайоне Славном из бюджета города планировали перенаправить 4,5 млн рублей, полученных в результате экономии. Проект предполагалось разработать на условиях софинансирования из бюджета Иркутской области.

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