По количеству субъектов МСБ Новосибирская область лидирует в СФО
Больше половины валового регионального продукта производится субъектами малого и среднего предпринимательства.
Больше половины валового регионального продукта производится субъектами малого и среднего предпринимательства.
«Санкции, ограничения, политика импортозамещения — малый бизнес первым откликается на требования времени и открывающиеся возможности, быстрее занимает новые ниши в экономике. Деятельность субъектов МСП вносит весомый вклад в экономику региона», — говорит губернатор Новосибирской области Владимир ГОРОДЕЦКИЙ.
Привлекает поддержка.
13 июня губернатор сообщил, что по количеству субъектов МСБ наш регион — первый в Сибирском федеральном округе. На протяжении последних 10 лет НСО прочно удерживает звание лучшего субъекта РФ по развитию малого и среднего предпринимательства. Сегодня в Новосибирской области — 142 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. В этом сегменте работает 36% всего занятого населения. Они производят больше половины валового регионального продукта.
Это стало возможным благодаря разнообразным формам поддержки малого и среднего бизнеса, которые существуют в нашем регионе. Среди них и действующая уже несколько лет региональная программа, объединяющая средства из региональной казны и федеральное софинансирование. В прошлом году финансовую поддержку за счёт средств областной программы на общую сумму 112 млн руб. получили больше 300 компаний.
Курс — верный.
Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в регионе — это областной фонд развития малого и среднего предпринимательства (гарантийный фонд), фонд микрофинансирования, центр поддержки экспортоориентированных компаний, центр прототипирования, несколько
Губернатор с гордостью сообщил, что Новосибирский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в рейтинге региональных гарантийных организаций, составленном федеральной Корпорацией МСП, занял второе место. За первый квартал этого года он предоставил предпринимателям займов на 659 млн руб. по 71 поручительству.
Ещё одно доказательство эффективной работы по поддержке малого и среднего бизнеса — предприятия, работающие на площадке ПЛП. Сейчас их 13. Инвесторов привлекает сюда развитая инженерная инфраструктура, а также различные меры господдержки: преференции по налогам на прибыль и имущество, льготное кредитование, субсидии на приобретение нового технологического оборудования.