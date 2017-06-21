По количеству субъектов МСБ Новосибирская область лидирует в СФО

«Санкции, ограничения, политика импортозамещения — малый бизнес первым откликается на требования времени и открывающиеся возможности, быстрее занимает новые ниши в экономике. Деятельность субъектов МСП вносит весомый вклад в экономику региона», — говорит губернатор Новосибирской области Владимир ГОРОДЕЦКИЙ.

Привлекает поддержка.

13 июня губернатор сообщил, что по количеству субъектов МСБ наш регион — первый в Сибирском федеральном округе. На протяжении последних 10 лет НСО прочно удерживает звание лучшего субъекта РФ по развитию малого и среднего предпринимательства. Сегодня в Новосибирской области — 142 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. В этом сегменте работает 36% всего занятого населения. Они производят больше половины валового регионального продукта.

Это стало возможным благодаря разнообразным формам поддержки малого и среднего бизнеса, которые существуют в нашем регионе. Среди них и действующая уже несколько лет региональная программа, объединяющая средства из региональной казны и федеральное софинансирование. В прошлом году финансовую поддержку за счёт средств областной программы на общую сумму 112 млн руб. получили больше 300 компаний.