Казанский аэропорт вошел в сотню лучших аэропортов мира

Воздушная гавань столицы Татарстана занимает в рейтинге 98 строчку, поднявшись по сравнению с прошлым годом на две позиции.

Как сообщается на сайте компании, премии 2017 года основаны на результатах обработки более 13 млн анкет в аэропортах. В период опроса (июль 2016 года — февраль 2017 года) изучалось мнение клиентов 105 различных национальностей, охвачено 550 аэропортов. В анкетах учитывались показатели работы служб аэропорта: регистрация, прибытие, трансферы, безопасность и т. д.