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16:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанский аэропорт вошел в сотню лучших аэропортов мира

(Город Казань KZN.RU, 21 июня). Международный аэропорт «Казань» вошел в топ-100 лучших аэропортов мира 2017 года по версии британской компании «Skytrax».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Воздушная гавань столицы Татарстана занимает в рейтинге 98 строчку, поднявшись по сравнению с прошлым годом на две позиции.

Как сообщается на сайте компании, премии 2017 года основаны на результатах обработки более 13 млн анкет в аэропортах. В период опроса (июль 2016 года — февраль 2017 года) изучалось мнение клиентов 105 различных национальностей, охвачено 550 аэропортов. В анкетах учитывались показатели работы служб аэропорта: регистрация, прибытие, трансферы, безопасность и т. д.

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