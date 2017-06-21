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11:02 (мск), источник: ИА REGNUM

Отдаленные села Хабаровского края получат газовые котельные

Две первые котельные на голубом топливе введут в эксплуатацию осенью 2017 года в районе им. Лазо.

Жители поселков Георгиевка и Могилевка в районе им. Лазо уже предстоящей зимой смогут отапливаться с помощью газа. Уже осенью в этих населенных пунктах появятся новые котельные, работающие на голубом топливе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Строительно-монтажные работы в Могилевке уже полностью завершены. Остается переложить 30 метров газопровода среднего давления, оформить выход трубы из земли, установить опознавательные знаки, после чего можно приступать к испытаниям. В Георгиевке пока устраняют замечания, внесенные при проверке Комитетом госстройнадзора и экспертизы. Как только это будет сделано, можно начинать пуск газа.

В 2017 году газ придет еще в 4 отдаленных населенных пункта Хабаровского района. Газ появится в селах Федоровка, Виноградовка, Воронежское-3 и Мичуринское. В сентябре строители завершат там строительство внутрипоселковых сетей. После чего можно будет пускать газ к жилым домам. Более 1000 жителей частного сектора смогут пользоваться газом.

В настоящее время в Хабаровском крае уже газифицировано 26 населенных пунктов. Это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск и Николаевск-на-Амуре. Голубое топливо потребляют 56 промышленных предприятия, 94 предприятия ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года российский премьер Дмитрий Медведев дал поручение Минстрою, Минфину, Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС подготовить предложения о необходимости разработки программного документа, направленного на модернизацию ЖКХ.

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