Отдаленные села Хабаровского края получат газовые котельные
Две первые котельные на голубом топливе введут в эксплуатацию осенью 2017 года в районе им. Лазо.
Две первые котельные на голубом топливе введут в эксплуатацию осенью 2017 года в районе им. Лазо.
Жители поселков Георгиевка и Могилевка в районе им. Лазо уже предстоящей зимой смогут отапливаться с помощью газа. Уже осенью в этих населенных пунктах появятся новые котельные, работающие на голубом топливе, передает корреспондент ИА REGNUM.
В 2017 году газ придет еще в 4 отдаленных населенных пункта Хабаровского района. Газ появится в селах Федоровка, Виноградовка, Воронежское-3 и Мичуринское. В сентябре строители завершат там строительство внутрипоселковых сетей. После чего можно будет пускать газ к жилым домам. Более 1000 жителей частного сектора смогут пользоваться газом.
В настоящее время в Хабаровском крае уже газифицировано 26 населенных пунктов. Это Хабаровск,
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года российский премьер Дмитрий Медведев дал поручение Минстрою, Минфину, Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС подготовить предложения о необходимости разработки программного документа, направленного на модернизацию ЖКХ.