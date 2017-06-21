Более 600 тонн ягод и фруктов не пустил в Новосибирскую область Россельхознадзор

Россельхознадзор не пустил в Новосибирскую область более 600 тонн фруктов, ягод, овощей и риса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что данные партии транспортировались из Казахстана и Киргизии.

Сотрудники фитосанитарного контрольного поста нашли нарушения при перевозке подкарантинной продукции. На упаковках товаров не было соответствующих маркировок о наименовании и происхождении, также у овощей и фруктов не было действующих документов.

Так, в область не пустили 184 тонны черешни, 92 тонны абрикосов, более 5 тонн нектаринов, 3 тонны яблок, более 12 тонн слив, 104 тонны арбузов и 20 тонн дынь. Также в регион не попали 183 тонны овощей и полтонны рисовой крупы. Вся партия была возвращена отправителям.